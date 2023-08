Sosta, Possamai striglia il gestore: "Rispettate gli impegni"

Con una nota particolarmente dettagliata trasmessa a Gps Spa, il sindaco Giacomo Possamai richiama la società aggiudicataria della gestione della sosta in città a portare a termine gli investimenti nei tempi previsti. Pena una possibile penale, pari a 1000 euro al giorno fino a 90 giorni di ritardo, o, in extrema ratio, la risoluzione del contratto in caso di superamento del novantesimo giorno.

“Chiediamo un netto cambio di passo - afferma il sindaco Giacomo Possamai -. Il 31 agosto scade il primo anno di gestione, entro il quale, secondo quanto previsto nell’offerta tecnica di Gps, la società si impegnava a realizzare una complessa serie di interventi. Ad oggi, però, ci risultano molteplici inadempienze, riguardanti principalmente l’implementazione tecnologica e l'attivazione di nuovi servizi. Con questa lettera richiamiamo, quindi, formalmente Gps a rispettare gli impegni presi, per garantire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente, come offerto in sede di gara”.

Nella nota mandata a Gps il 3 agosto si fa riferimento al mancato sviluppo dei sistemi per la gestione della sosta, dalla nuova “control room”,per l’organizzazione in tempo reale dei flussi di traffico da indirizzare verso i parcheggi, all’introduzione di nuovi strumenti e modalità per il pagamento da parte degli utenti. Tra questi, l'attivazione del Telepass su tutti i parcheggi a sbarra, delle telecamere e dei software per il riconoscimento delle targhe e l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

"Confido che possa esserci una svolta nelle operazioni proposte proprio da Gps - conclude il sindaco - per dare alla città il miglior servizio possibile. Da parte nostra, come spero anche da parte del concessionario, vi è tutta la volontà di costruire un rapporto solido per i prossimi nove anni. Ma si sappia che stiamo vigilando e che non esiteremo ad intervenire se la clausole contrattuali non venissero rispettate".