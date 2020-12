Natale senza cantieri in A31

Nel periodo natalizio tutte le attività di cantiere nelle tratte di competenza A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, salvo la necessità di cantieri urgenti e improcrastinabili, saranno sospese al fine di permettere ai lavoratori impegnati nelle varie attività di rispettare quanto previsto dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale disposizione inizierà dalle 14 di lunedì 21 dicembre fino alle 6 di giovedì 7 gennaio 2021. Il traffico dovrebbe risultare, così, più scorrevole e nella massima sicurezza.

Procederanno solamente i lavori di costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada A4 in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona, in Comune di San Martino Buon Albergo.