Sorvolo della provincia berica per il prefetto a bordo di un elicottero

Il Prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, accompagnato dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza Cosmo Vigilio, ha effettuato un sorvolo della provincia berica a bordo di un elicottero della sezione aerea delle Fiamme gialle di Venezia.

L’attività di sorvolo si è concentrata, in particolare, su alcuni siti di interesse operativo per finalità di tutela

dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché in corrispondenza di alcune aree oggetto di monitoraggio

ambientale.

La ricognizione, eseguita, in particolare, sui territori della città capoluogo, di Thiene, di Arzignano, di Trissino, di Schio, della Valle dell’Agno, del bassanese e dell’Altopiano dei 7 Comuni, ha rappresentato l’occasione per l’autorità provinciale di prendere cognizione delle peculiarità del territorio vicentino, anche in vista dell’avvio della prossima stagione turistica.