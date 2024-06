Sorelle Ramonda, un successo lungo 70 anni

Difficile che un vicentino, dagli anni '70 in poi, non si sia recato almeno una volta nel negozio di abbigliamento delle Sorelle Ramonda alle Alte Ceccato. Si soleva dire nelle famiglie beriche di 50 anni or sono, sopratutto al sabato pomeriggio: "Andiamo dalle Ramonda, che hanno di tutto". E lì, allora come adesso, c'era veramente "di tutto". I tempi sono cambiati e la storia del brand "Sorelle Ramonda", che proprio oggi, sabato 29 giugno, festeggia il 70esimo anno di attività, è diventata la storia di un'impresa famigliare che dal 1954 a oggi è stata animata dall’intraprendenza, dalla passione e dall’intuito visionario di una famiglia di pionieri nel retail, da sempre votata all’innovazione. Solo una cosa non è cambiata da quel negozio di scampoli alla odierna presenza internazionale con 50 store e una piattaforma digitale: l’autentica dedizione al cliente, che entrando nel negozio sarebbe stato certo di poter trovare ciò che cercava. Precorrendo tendenze, stringendo partnership con i più prestigiosi brand del fashion e ideando esperienze di shopping di valore per le persone, oggi Sorelle Ramonda continua a essere un punto di riferimento per molti.

I PRIMI ANNI TRENTA

Nell’Italia rurale degli anni Trenta, Amelia Ramonda percorreva quotidianamente le campagne dell’alto vicentino, a piedi o in bicicletta, barattando stoffe, bottoni e beni indispensabili alla vita domestica per prendersi cura della propria famiglia. Una donna generosa, tenace e dotata di una sensibilità pratica genuina, riuscita a trasformare – all’inizio degli anni Cinquanta – una semplice rivendita ambulante in un emporio di riferimento per le famiglie del territorio. Con la partecipazione all’attività dei figli Maria, Ginetta e Giuseppe, la svolta determinante. Uno spirito d’iniziativa e un intuito imprenditoriale fuori dal comune, che hanno posto le basi di una storia di espansione e di successi, destinata a svilupparsi fino ai nostri giorni.

L'INIZIO

Nel 1954, la scelta decisiva di acquisire un negozio di scampoli e tessuti nel vicino comune di Alte, allora pressoché deserto ma con tutti i presupposti per divenire di lì a poco, grazie al boom economico, un centro nevralgico di insediamenti produttivi e commerciali. Nel giro di pochi anni, l’assortimento del negozio si amplia, arricchisce e diversifica, mentre il bacino di clientela si allarga: al primo punto vendita se ne aggiungono numerosi altri, dilatando spazi, configurazioni e possibilità di scelta. L’intuizione di modulare la varietà della gamma offerta sulle esigenze delle persone, racchiudendo all’interno di un unico spazio selezioni tra loro assai differenti ma legate dal trait d’union di rendere la qualità accessibile a tutti, dà vita ad un format retail fino ad allora inesistente. Un’invenzione che esprime il fil rouge che ha ispirato il successo di Ramonda lungo l’intero arco del suo evolversi: l’autentica dedizione al cliente, che entrando nel negozio sarebbe stato certo di poter trovare ciò che cercava.

GLI ANNI SETTANTA

Nel corso degli anni Settanta, la popolarità riscontrata dal grande magazzino a firma Sorelle Ramonda dà impulso a nuovi sviluppi: con la costituzione della S.p.A. e i primi esordi sui mercati internazionali, il modello che coniuga proposte della grande distribuzione e griffes viene replicato oltre i confini regionali e domestici. In questi anni di fermento e crescita, all’interno degli store prendono forma quelle idee innovative che avrebbero rivoluzionato in maniera definitiva la shopping experience, anticipando tendenze oggi universalmente diffuse. La partnership oramai consolidata con i più prestigiosi marchi italiani di moda affermati ed emergenti apre lo spazio per la sperimentazione di nuovi format: gli anni Ottanta vedono l’introduzione del primo corner griffato, preludio della successiva evoluzione nel concept di shop-in-shop.

NEL 2008

Il successo determinato da questo sistema di offerta esperienziale inedito guida l’ulteriore crescita di Sorelle Ramonda, con l’inaugurazione, negli anni successivi, di nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il 2 giugno 2008, Giuseppe Ramonda viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, per il merito e l’impegno imprenditoriali dimostrati con responsabilità etica e sociale, offrendo un contributo di rilievo allo sviluppo dell’economia italiana e al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori.

L'ECOMMERCE

Nel 2010, la costante ricerca dell’innovazione come fattore chiave di creazione del valore scandisce un’altra tappa fondamentale: Sorelle Ramonda lancia il suo primo E-Commerce, posizionandosi tra i primi players del settore fashion retail a intravedere le grandi potenzialità del commercio digitale. Undici anni dopo, il premio Digital Star 2021 ricevuto dall’Istituto Tedesco di Qualità in partnership con Repubblica Affari & Finanza classifica Sorelle Ramonda tra le 300 aziende italiane più innovative in materia di Digital Transformation.

Il percorso di sviluppo strategico verso una shopping experience omnichannel sempre più fluida e coinvolgente trova un altro importante punto di approdo nell’inaugurazione del nuovo e-commerce evoluto di Sorelle Ramonda, concepito, spiega la famiglia Ramonda, "per rendere possibili esperienze trasversali alla dimensione in-store e multiplatform, dando vita a ecosistemi inediti di relazione e interazione con i nostri clienti".