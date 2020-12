Solidarietà, grande risposta all'appello del Comune: si fanno avanti 40 volontari

Qualche settimana fa l’assessore ai Servizi socio-assistenziali del Comune di Castelgomberto, Davide Schiavo, aveva lanciato un appello per la raccolta di volontari in paese. In pochi giorni è arrivata una risposta che supera le più rosee previsioni. Quaranta persone con età compresa fra i 18 e i 60 anni (questi erano i limiti di età richiesti per questioni di sicurezza) hanno risposto ed ora aiuteranno le persone in difficoltà a causa dell’epidemia Covid-19.

“I volontari verranno formati dalla Protezione civile nei prossimi giorni. Saranno dotati di tutti gli strumenti necessari (mascherina, guanti, schermetto protettivo, gilet di riconoscimento e tesserino) e conto che siano operativi già entro la fine del mese” aggiunge l’assessore Schiavo.

“Andranno ad affiancarsi, nell’opera di solidarietà, al grande lavoro che già svolgono la Protezione Civile, gli Alpini e la Caritas. Saranno messi a disposizione delle persone che si trovano in quarantena e svolgeranno diverse mansioni, che per chi è isolato sono fondamentali. Dalla spesa al dog sitting e accudimento di animali domestici. La loro presenza e il loro coinvolgimento saranno utili per la comunità anche in vista di possibile altre emergenze”.

“Castelgomberto dimostra ancora una volta unità e senso civico, soprattutto in un momento difficile come questo - il sindaco Davide Dorantani -Voglio rivolgere un ringraziamento particolare alle associazioni del paese che hanno risposto con grande entusiasmo alla chiamata dell’Amministrazione”.