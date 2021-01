I Crodaioli donano 4mila euro agli Amici del cuore

In seguito allo scioglimento, il coro dei 'Crodaioli', ha deciso di devolvere in beneficienza i proventi dell’attività coristica. É stata scelta l'associazione Amici del Cuore onlus di Arzignano, alla quale è stata destinata la cifra di 4mila euro.

Antonio Fracasso, presidente dell’associazione Amici del Cuore Onlus, da anni in prima linea nella solidarietà sociale e nell’ambito sanitario e di ricerca scientifica: "Siamo molto riconoscenti ai Crodaioli che hanno chiuso la loro grande esperienza con un atto di generosità. Onoreremo la fiducia che ci è stata data. Siamo certi che questo dono sia un investimento per il benessere di tutti".



Il sindaco Alessia Bevilacqua: "Ringrazio per questo gesto il presidente Giuseppe Mazzaro, il segretario Nicola Schenato e il Maestro Bepi De Marzi oltre che tutti i coristi"



L’Associazione Amici del Cuore opera nell’ambito socio-sanitario e di ricerca scientifica, principalmente nel settore della cardiologia, con l’obiettivo di favorire l’educazione sanitaria della popolazione, la prevenzione e la riabilitazione cardiologica. L’attività si svolge anche in collaborazione con le scuole, in riferimento a compiti di educazione sanitaria, mediante la sensibilizzazione di studenti nell’adozione di stili adeguati a prevenire malattie cardiocircolatorie e non solo.