Smottamento argini, rete idraulica rimessa in sicurezza

Lavori straordinari per la messa in sicurezza idraulica del torrente Valle Maria. A seguito degli eventi metereologici estremi dello scorso maggio che hanno cagionato smottamenti arginali, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha predisposto un piano di interventi di manutenzione straordinaria, per un importo di circa 60 mila euro, concluso nei giorni scorsi.

“Le straordinarie precipitazioni di maggio che hanno colpito in particolar modo la zona dell’alto vicentino, hanno causato lo smottamento arginale del torrente Valle Maria - dichiara il Vicepresidente del Consorzio Alessandro Lunardi – abbiamo agito tempestivamente, in diretta amministrazione, con cinque dei nostri operai della sede di Thiene per ripristinare la funzionalità del corso d’acqua il prima possibile, anche in vista di futuri eventi metereologici della stessa entità. La ricostruzione della sezione idraulica si aggiunge a 50.000 euro di lavori in somma urgenza realizzati durante l’evento meteo: un torrente che mai prima d’ora aveva destato preoccupazioni.”