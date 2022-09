Il blocco del traffico torna dal 1 ottobre, l'assessore: «Il ministero non ha mai risposto sulle deroghe»

Dal primo ottobre scatteranno le misure di contenimento delle emissioni in atmosfera in particolare alle limitazioni al traffico. In poche parole blocco della circolazione per auto e camion secondo certi parametri. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore regionale all’ambiente Bottacin.

"Nel nostro piano per la tutela e il risanamento dell'atmosfera abbiamo già dato attuazione a oltre settanta misure investendo in questi ultimi anni oltre un miliardo di euro. La nostra parte, anche ma non solo per dare risposte alla sentenza con cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea in particolare per gli sforamenti di PM10, la stiamo ampiamente facendo e continueremo a farla con ogni mezzo", ha sottolineato relativamente all'odierna riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) a cui prendono parte presidenti di Provincia e sindaci dei capoluoghi. In sostanza, dal primo ottobre, in caso di livello verde, non possono circolare, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1 e i diesel euro 0, 1, 2, 3, 4. Con il livello arancione il divieto riguarderà, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, anche i veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 5, quelli commerciali a benzina euro 2 e i ciclomotori e motocicli euro 1. Il passaggio al livello rosso comporterà lo stop, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, anche dei veicoli commerciali diesel euro 5.

"Va tuttavia rilevato che in questo momento - prosegue l'assessore Bottacin- ci troviamo di fronte a una drammatica situazione collegata ai costi energetici che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Per questo motivo ancora nel mese di agosto ho voluto scrivere al Ministro della Transizione Ecologica affinché valutasse un’eventuale modifica temporanea a quanto contenuto nell'Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, sottoscritto dalle Regioni con il Ministero nel 2017, all'interno del quale sono previste precise direttive, tra cui una serie di restrizioni al traffico a far data dal 1 ottobre di ogni anno". "Durante la riunione odierna, di cui ho apprezzato il clima costruttivo degli intervenuti - conclude Bottacin - è emersa una comune volontà di sostenere una deroga in tal senso, che sarebbe assolutamente motivata dalle circostanze contingenti. È evidente peraltro che senza un riscontro positivo da parte del Ministero le nostre possibilità d'azione sono limitate".