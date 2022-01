NoSmog, torna il livello verde

Il Comune di Vicenza comunica che da martedì 4 gennaio il livello di allerta Pm10 torna ad essere verde nel territorio comunale. Lo conferma il bollettino emesso dall’Arpav lunedì, secondo quanto previsto nell’accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.

Ritorna in vigore, quindi, la sospensione del blocco dei veicoli più inquinanti prevista nel periodo natalizio in caso di livello verde almeno fino al 5 gennaio incluso, quando Arpav pubblicherà un nuovo bollettino. Lo stop alle limitazioni alla circolazione del periodo natalizio è previsto fino al 9 gennaio 2022, purché non si raggiungano i livelli arancione o rosso