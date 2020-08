"Sit down to have an idea", Andrea Bianconi porta la sua sedia d'artista a Tropea

All’alba di sabato 1° agosto, Andrea Bianconi, artista vicentino che ha portato la sua arte in tutto il mondo, ha dato vita alla sua nuova performance “A Tropea. Sit Down To Have An Idea”. Nella città candidata a capitale italiana della cultura per il 2022, alle 5.15 l’artista e un gruppo di studenti neo diplomati, dal Liceo Scientifico F.lli Vianeo sono partiti alla volta di piazza del Cannone, luogo strategico dove l’opera è stata installata e messa a disposizione di turisti e cittadini. Insieme ad Andrea Bianconi presente il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì.

“È un’emozione indescrivibile, la processione di oggi con questi giovani coinvolti nella performance dimostra quanto Tropea abbia a cuore la cultura e l’arte, città che mi ha accolto con un entusiasmo straordinario – afferma Bianconi -. La mia poltrona delle idee da oggi occupa una posizione privilegiata in uno dei suoi luoghi più affascinanti, piazza del Cannone. Da lì si potrà ammirare questo splendido panorama mozzafiato e la poltrona sarà fonte di riflessione e creazione. Chi si siederà su questa poltrona dominerà il mare, vedrà solo lo scintillio meraviglioso di queste acque, avrà la pace e questa sensazione di infinito che può far desiderare, pensare, far nascere nuove idee. In questo luogo meraviglioso e magico, i nostri sogni continuano e la mia opera d’arte ha assunto un significato profondo, quello di indurre le persone a fermarsi, sedersi, riflettere, immaginare e… avere un’idea. Mai come in questo periodo pensare al nostro futuro ci lega a momenti di benessere con la natura e con tutto quello che ci sta intorno”.

“Ospitare un artista come Andrea Bianconi e la sua arte dimostra che Tropea rappresenta una tappa strategica non solo nella geografia turistica del nostro Paese, ma anche nel panorama artistico e culturale – ha affermato il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì -. Andrea Bianconi ha portato la sua creatività dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Norvegia fino a Davos davanti ai potenti della terra. Oggi è qui a Tropea a dimostrazione che l’arte e gli artisti italiani come lui sono un patrimonio da valorizzare anche nel contesto delle nostre bellezze storiche, naturali e architettoniche. Andrea Bianconi ci fa vedere Tropea sotto una lente diversa, cambiando il punto di vista e inserendolo in un circuito artistico internazionale di grande prestigio. Sono felicissimo di averlo con noi e sono certo che questo potrà essere il primo di altri futuri progetti che, soprattutto in vista della candidatura a Capitale italiana della Cultura Europea per il 2022, accrescerà la nostra visibilità. L’attenzione e il gesto di Andrea Bianconi è un ulteriore segnale del ruolo che questo luogo vuole avere in Italia e nel mondo, come destinazione che unisce arte, cultura, storia e natura”.

“A Tropea Sit Down To Have An Idea”, è realizzato da Andrea Bianconi con la collaborazione di Casa Testori e Fondazione Coppola, con il patrocinio di Regione Calabria, Comune di Tropea, Istituto Superiore Tropea Consulta Associazioni del Territorio, Pro Loco di Tropea, As.Al.t (Associazioni Albergatori di Tropea) e AssCom Tropea (Associazione commercianti e operatori turistici di Tropea).



Il progetto – quarto atto di “Sit Down To Have An Idea”, dopo aver invaso gli spazi urbani di Bologna durante Arte Fiera, quelli culturali del Teatro Duse e la vetta di Cima Carega, porta la poltrona d’artista di Andrea Bianconi sulle acque trasparenti della bellissima Tropea. Il suo viaggio nei luoghi più inaspettati e belli del nostro paese, porta un messaggio profondo di speranza e di rinascita, di riflessione sul nostro futuro e sulle idee che dobbiamo coltivare per un mondo migliore, la necessità di vivere in armonia e nel rispetto del pianeta. “Sono convinto della funzione terapeutica dell’arte – Afferma Bianconi –. Portare l’arte in spazi sconfinati per contaminarli con i luoghi e i visitatori significa per me regalare emozioni forti e idee che sono l’ossigeno della nostra esistenza”.

Il progetto prosegue anche nella sua finalità benefica: in occasione di “A Tropea”, verranno proposte le Bandane d’Autore personalizzate in edizione limitata da Andrea Bianconi con la scritta “Sit Down To Have An Idea”, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione ricerca Fibrosi Cistica (FFC), presieduta da Matteo Marzotto, da oltre vent’anni la prima realtà italiana per la ricerca sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa nel nostro Paese.

La prima mission della Fondazione è quella di promuovere, selezionare e finanziare progetti avanzati di ricerca per migliorare la qualità e la durata della vita media dei malati e sconfiggere tale patologia; accanto alla ricerca, vi è inoltre la fondamentale opera di sensibilizzazione sulla malattia, che conta in Italia circa 2,5 milioni di portatori sani, spesso inconsapevoli di esserlo, che possono concepire figli affetti da fibrosi cistica. Finalità a cui il progetto di Andrea Bianconi contribuirà con questa iniziativa e con altre che verranno a seguire.