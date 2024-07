Sindaci più amati d'Italia: Possamai 44esimo, ma in crescita

Il sindaco più amato d'Italia nel 2024 è Michele Guerra, primo cittadino di Parma, esponente del centrosinistra, con una percentuale del 63%. A rivelarlo sono i risultati del Governance poll 2024, l'annuale classifica del Sole 24 ore che mette in fila il gradimento dei sindaci delle città capoluogo. Completano il podio il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi (62%),al secondo posto, e quello di Ravenna, Michele de Pascale (61%),

Per quanto riguarda il Veneto, settimo posto per Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, in crescita del 5,9%, e Mario Conte (Treviso) -10,8%. Al 25esimo posto Sergio Giordani, sindaco di Padova e solo a 44esimo Giacomo Possamai che risulta però essere in crescita. Più in giù Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, 58esimo.