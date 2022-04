Guerra, «la crisi che ne deriva colpisce anche il ceto medio»

Durante un sit-in davanti alla Ederle di Vicenza il sindacato Cub bastona il governo in predicato di aumentare le spese militari definendolo succube di «Nato e Usa». Sullo sfondo rimane non solo l'invasione russa nei confronti dell'Ucraina ma anche le misure messe in campo per arrivare ad un cessate il fuoco