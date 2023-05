«Giù le armi, su i salari»: il corteo della Usb «accende» Vicenza

Ieri primo maggio una sessantina di lavoratori dal Bellunese, dal Trevigiano, dal Vicentino, dal Veronese, dal Padovano e dal Veneziano e dal Rodigino che fa riferimento al sindacato autonomo Usb ha dato vita ad un corteo composto da «oltre cinquecento persone». I manifestanti, che hanno blandito più volte lo slogan «giù le armi su i salari», hanno protestato davanti alla base usa di Camp Ederle in viale della Pace a Vicenza contro l'invio delle armi da parte del governo italiano nel teatro di guerra ucraino. Durante il corteo che ha attraversato anche le strade interne di San Pio X sono stati presi di mira quegli esercizi commerciali presenti nel quartiere come Lidl, Eurospin e Conad, che sono rimasti aperti «durante la festa dei lavoratori»: una scelta aspramente criticata durante la stessa manifestazione cui hanno partecipato diverse sigle del sindacato di base, della sinistra, delle reti pacifiste, nonché dei collettivi antagonisti: c'erano anche i promotori del referendum per lo stop all'invio di materiale bellico in Ucraina.

Attorno alle tre di ieri pomeriggio, poco prima dell'inizio del corteo, è stato consegnato ai manifestanti delle prime file il volantino che sintetizzava il senso dell'iniziativa: «Noi delegati e militanti sindacali - si legge sul ciclostile - facciamo nostro l'appello del Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova, il Calp, che negli anni scorsi ha impedito l'imbarco di materiale bellico diretto ai vari teatri di guerra e che il 25 febbraio scorso aveva convocato una grande manifestazione contro la guerra che ha attraversato la città di Genova: invitiamo lavoratrici, lavoratori, precari, cittadini, organizzazioni sindacali e sociali, comitati, collettivi e forze politiche ad aderire e a costruire assieme una manifestazione contro la guerra presso Camp Ederle a Vicenza, caserma che ospita le truppe americane che intervengono nei singoli scenari di guerra». Si tratta di concetti che durante il corteo (immortalato dalle telecamere di Vicenzatoday.it e sul piano formale organizzato dall'Usb di Padova) sono stati ribaditi a più riprese anche davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it.

Al corteo ha preso parte anche Annarita Simone (candidato sindaco per la lista «La comune») che ha espresso «un grandissimo rammarico per gli esercizi commerciali della media e grande distribuzione aperti in città il giorno della festa dei lavoratori». Poco prima dell'inizio del corteo aveva preso la parola il segretario veneto del sindacato di base Usb Germano Raniero. Il quale ha fatto sapere che «appuntamenti di questo tipo, con una Vicenza che si accende e accende la sua attenzione, sono importantissimi perché si possa dare conto di temi scottanti che spesso vengono occultati nel dibattito pubblico». Durante il corteo i manifestanti hanno anche protestato contro «la compressione delle spese sociali in atto in Italia da anni e anni e contro l'aumento delle spese militari deciso dall'attuale governo in una col precedente».

GUARDA LA VIDEO-SINTESI DELLA MANIFESTAZIONE