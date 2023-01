Sicurezza stradale, Vicenza capofila per il contrasto agli incidenti per alcol e droga

“Linea di Confine” è il progetto che la presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di finanziare mettendo sul tavolo 322mila euro per la promozione di azioni a contrasto e prevenzione degli incidenti stradali correlati all’uso di alcol e droga. In campo anche Prefettura, Ulss 8 Berica, Ufficio scolastico territoriale, Motorizzazione civile e Aci Vicenza e vede come capofila il Comune di Vicenza.

“Grazie a questo importante finanziamento ministeriale e alla preziosa collaborazione dei partner del progetto – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle politiche sociali Marco Zocca – metteremo in campo una serie di azioni di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza e alterazione psicofisica, con un’attenzione ai più giovani; inoltre sarà implementata l’attività di controllo del territorio, in particolare con il monitoraggio delle strade nel momento di rientro dai luoghi del divertimento e della vita notturna. Il nostro grazie va ai diversi soggetti coinvolti nell’iniziativa, quali Prefettura, servizi sociali, servizi socio-sanitari, polizia locale, istituti scolastici, Motorizzazione civile, Aci e scuole guida. La prevenzione e il contrasto all’incidentalità stradale correlata all’assunzione di alcol e droga rappresentano un impegno ed una responsabilità da sostenere con ogni sforzo possibile”.

Tra le attività in programma: la realizzazione di incontri di presentazione del progetto agli operatori scolastici e al personale delle autoscuole; la formazione di educatori, insegnanti e istruttori di scuola guida grazie a operatori qualificati; la realizzazione di un servizio dedicato ai giovani in procinto di acquisire il patentino o la patente A o B su come affrontare le situazioni potenzialmente rischiose e attuare strategie per evitarle; la realizzazione di laboratori per l’ideazione e produzione di materiale per la sensibilizzazione sul tema con il coinvolgimento dei giovani; la distribuzione di materiale informativo in scuole, autoscuole, biblioteche, centri di aggregazione giovanile.

È previsto, inoltre, l’acquisto di strumentazioni per la polizia locale per l’attività di rilevazione degli incidenti stradali correlati ad alcol e droga.

“Oltre ad aumentare le capacità performanti degli agenti – spiegano il sindaco e l’assessore Zocca – gli strumenti consentiranno una riduzione dei tempi sia per eseguire i controlli sull’utilizzo di sostanze stupefacenti sia per l’accertamento dei sinistri stradali, consentendo una maggiore presenza di pattuglie sul territorio”.