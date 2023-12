Sicurezza stradale, nuove barriere in arrivo a Borgo Berga e strada di San Rocco

Nuove barriere stradali in arrivo a Borgo Berga e strada di San Rocco. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dal valore di 150 mila euro, degli interventi previsti per il miglioramento della messa in sicurezza della rete viaria comunale.

«A seguito dei rilievi sulle strade cittadine – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller - abbiamo deciso di installare a Borgo Berga e in strada di San Rocco dei nuovi dispositivi di ritenuta. L’obiettivo è migliorare le protezioni delle zone laterali alla sede stradale in corrispondenza di fossati e scarpate, dove sono attualmente presenti dei parapetti pedonali non idonei a contenere un veicolo in caso di urto».

Nel dettaglio, l’intervento prevede la rimozione delle barriere e dei parapetti esistenti, il consolidamento e ripristino dei cigli stradali e della banchine e l’installazione di nuove protezioni in metallo.