Emergenza siccità, la Polizia provinciale mette in salvo 100 kg di cavedani

La siccità colpisce anche e soprattutto i corsi d’acqua, mettendo in difficoltà chi di acqua e nell’acqua vive. Lo sanno bene gli agenti della Polizia provinciale, che si occupano di tutela dell’ambiente e che monitorano costantemente lo stato di salute della fauna selvatica sul territorio vicentino.

La carenza d’acqua sul torrente Poscola è diventata pericolosa per i suoi abitanti, tanto che nelle prime ore della mattinata gli agenti della polizia sono intervenuti con i volontari pescatori del Bacino Agno-Chiampo e hanno messo in salvo circa 100 kg di cavedani, pesci d’acqua dolce tipici della zona, liberandoli più a valle, a Creazzo, nel fiume Retrone.

“Purtroppo il recupero di pesce sta diventando un intervento di routine - commenta il consigliere provinciale con delega alla polizia provinciale Mattia Veronese - Stiamo riscontrando problemi lungo molti corsi d’acqua, in particolare nelle aree di risorgiva, e mettere in salvo i pesci è diventata azione quotidiana. Certo non risolviamo il problema, perché se continua questa siccità anche i corsi d’acqua maggiori cominceranno a soffrire.”

Il primo recupero di pesce della Polizia provinciale risale a marzo, quando già la scarsità delle piogge creava i primi problemi. Da allora si contano 25/30 interventi, che però, sottolineano gli agenti, sono solo una parte dei recuperi. La maggior parte sono effettuati dalle associazioni di pescatori, vere e proprie sentinelle dei fiumi.

“La situazione è sempre più critica -afferma Veronese- i sindaci sono chiamati ad intervenire con ordinanze di razionalizzazione dell’acqua e chiedono di potersi confrontare per capire come metterle in atto perché siano efficaci nel rispetto delle esigenze del territorio, in particolare degli agricoltori. Per questo ho convocato un tavolo di confronto per domani, in Provincia, con i colleghi consiglieri provinciali Antonio Gasparini all’agricoltura, Matteo Macilotti all’ambiente, Marco Montan alla protezione civile. Ci saranno i Consorzi di Bonifica (Alta Pianura Veneta, Brenta e Adige Euganeo), il Genio Civile, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), l’associazione Bacino di Pesca B e il comandante della Polizia Provinciale”.

