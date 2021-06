Si rompe il serbatoio, il centro del paese resta senz'acqua per ore

Nel tardo pomeriggio domenica una rottura improvvisa della tubazione di adduzione che convoglia l'acqua potabile al serbatoio Crosara, a Creazzo, ha richiesto un intervento urgente dei tecnici di Viacqua. Verso le 18:30 sono iniziati i lavori di individuazione e riparazione del guasto, che richiedono lo svuotamento della condotta. L'acqua potabile nel centro di Creazzo è stata sospesa dalle 18:30 fino a dopo la mezzanotte.

L'intervento del personale dell'azienda ha permesso di individuare la rottura che ha comportato una serie di allagamenti diffusi nell'area. In primo luogo dovuti intervenire con pompe idrovore e mezzi di autospurgo per rimuovere l'acqua in eccesso.

Una volta individuata la rottura i tecnici hanno recuperato tutto il materiale necessario per procedere alla riparazione. Verso le 23 è stata completata la riparazione, dopo di che ci sono volute circa altre due ore per riavviare correttamente la rete acquedottistica ripristinarne la normale funzionalità.

Nel frattempo la disponibilità di acqua nei serbatoi ha consentito un approvvigionamento di minima delle utenze per la serata. Nella notte la fornitura idrica è stata ripristinata. In una nota Viacqua ha raccomandato ai cittadini di non avviare o programmare elettrodomestici che richiedano l'utilizzo di acqua (lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffé...) fino alla completa riparazione del guasto. L'azienda si è inoltre scusata per il disagio.