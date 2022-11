“Sguardi nella Natura”, l'ultimo libro di Daniele Zovi e Giuliano Dall'Oglio

Il Natale in Biblioteca Bertoliana arriva il 24 novembre: verrà presentato in questa data, a Palazzo Cordellina alle 17.30, l'ultimo libro di Daniele Zovi e Giuliano Dall'Oglio, edito da Ronzani, che la Biblioteca Bertoliana, grazie al sostegno di Antiche Distillerie Riunite, ha eletto a proprio libro di Natale e che regalerà a quanti saranno presenti all'evento di presentazione.

L'incontro vedrà la presenza degli autori, sarà moderato da Beppe Cantele, direttore di Ronzani, e introdotto dalla Presidente della Bertoliana, Chiara Visentin, che commenta: “Siamo felici di presentare al pubblico in prima nazionale questa meraviglia tra parole e immagini. Entriamo virtualmente, attraverso le pagine di questo taccuino, con passi silenziosi nel bosco. Ci mettiamo in cammino per conoscere attraverso i colori, le sfumature e i tratteggi dei disegni di Giuliano Dall’oglio, gli animali descritti - quasi in forma di haiku - da un grande autore come Daniele Zovi. Ed è proprio per questa esclusiva occasione che abbiamo deciso che la presentazione del libro diventi una vera e propria festa per il pubblico che interverrà, un preludio alle feste natalizie, e per questo ringrazio di cuore coloro che sosterranno la serata”.

“Sguardi nella natura” è un taccuino che raccoglie esperienze ed emozioni di due amici appassionati di animali selvatici, raccontate con un linguaggio adatto a tutti, grazie alla penna di Daniele Zovi e alla matita di Giuliano Dall’Oglio. In queste pagine sono descritti con parole e disegni gli incontri con alcuni tra i più rappresentativi animali che abitano i boschi e le montagne d’Italia, osservati nel loro ambiente naturale durante le escursioni in solitaria dei due autori. Si potranno conoscere alcuni dei motivi che hanno portato a una spontanea espansione di specie fino a pochi anni fa presenti solo in alcune zone d’Italia, come è avvenuto per il lupo appenninico. Si scopriranno le motivazioni che hanno consentito la sopravvivenza di altre specie animali che abitano da sempre vicino ai centri urbani, come la volpe e lo scoiattolo. I lettori potranno così immergersi nelle situazioni reali raccontate dagli appunti di Daniele Zovi, esperto forestale, scrittore e divulgatore, e mostrate dai disegni di Giuliano Dall’Oglio, creativo e illustratore. In questo percorso ideale nell’ambiente naturale che occupa una gran parte del nostro Paese si scopriranno, tra gli altri, i comportamenti della volpe e del lupo, della poiana e del gallo forcello, del cervo e della marmotta. Un vero “taccuino di campo” che ci stimola a esplorare e a rispettare un mondo parallelo che a volte comincia a pochi metri dalle nostre case e spesso si sovrappone a quello urbanizzato, ricordandoci ancora una volta che gli esseri umani non sono i soli abitanti della Terra.

L'incontro si concluderà con un brindisi, offerto da Antiche Distillerie Riunite e con la collaborazione di Edoardo Maggiolo che allestirà le sale del Palazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Durante la presentazione sarà in vendita il libro.