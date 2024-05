Gli alpini sfilano a Vicenza, folla di gente ad applaudire le penne nere (VIDEO)

Dopo una notte di grande festa che ha coinvolto tutta la città fino a notte fonda, alle 9:05 è iniziata la marcia degli alpini che concluderà l’85^ Adunata Nazionale. Più di ottantamila penne nere, che questa mattina alle 8 hanno iniziato a inquadrarsi a San Lazzaro, stanno percorrendo viale Milano per arrivare in stazione e girare in viale Roma - a sinistra del monumento degli alpini e rendere gli onori davanti alla tribuna d’onoer dove sono presente anche il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il generale Figliuolo.

La sfilata continuerà poi in corso San Felice per svoltare in piazzale Giusti e contra’ Bonollo dove inizierà lo scioglimento. Un percorso che, da prima dell’inizio, ha visto sempre più folla ammassarsi per godersi la sfilata. Molti gli applausi al passaggio delle penne nere.

Ad aprire il corteo la fanfara militare e lo striscione “Il sogno di pace degli alpini”, seguiti dai reparti alpini di formazione con bandiere, il gruppo ufficiali e sottufficiali Truppe alpine in servizio, la bandiera città di Vicenza decorata con 2 medaglie d’oro al valor militare il gonfalone provincia di Vicenza - presente il sindaco Giacomo Possamai - quello della Regione Veneto - presente il governatore del Veneto Luca Zaia - e molti altri settori, fino all’ultimo - il settimo, la cui sfilata è prevista alle 19. Duemilatrecento metri di percorso, con schiarimenti in fila per nove e 7 mila alpini l’ora per oltre 10 ore.