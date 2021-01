Servizio civile nelle Pro loco vicentine, bando per la selezione di volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Nel mese di dicembre è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno il Bando per il Servizio Civile 2021/2022: sono 16 i posti messi a disposizione dall'Unpli Vicenza e dalle Pro Loco Vicentine in varie sedi di Pro Loco e Consorzi della Provincia: Bassano del Grappa, Caldogno, Lugo Vicentino, Marostica, Nanto, Roana, Romano d'Ezzelino, Zugliano e Vicenza. Ragazzi e ragazze, dai 18 ai 28 anni, potranno presentare domanda per dedicare 12 mesi del loro percorso formativo agli altri.

É richiesto un impegno di 25 ore a settimana, con flessibilità oraria, per un compenso mensile di €439,50, come previsto dalla normativa. Il progetto da realizzare è dedicato ai sapori locali e si intitola "Enogastronomia Veneta: le ricette dei nonni".

Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021 esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ Informazioni: Unpli Vicenza - viale Della Pace 87 - 36100 VICENZA - 0444.300708 - info@prolocovicentine.it o nel sito https://www.serviziocivileunpli.net/scn/ - https:/www.scelgoilserviziocivile.gov.it/