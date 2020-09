Semaforo spento per guasto, consentita solo la svolta a destra

Il semaforo all'incrocio tra viale Dal Verme, strada Sant'Antonino e via La Marmora è spento per un guasto che non potrà essere riparato fino a domani sera.

Per garantire la sicurezza all'incrocio, fino alla riattivazione del semaforo è stato disposto l'obbligo di sola svolta a destra per le provenienze da strada S. Antonino e via La Marmora, mentre su viale Dal Verme saranno consentite le manovre diritto e destra. L'incrocio va comunque affrontato con la massima prudenza.