Sede della Polizia locale a Campo Marzo, approvato il progetto definitivo 

"Con questo passaggio ci stiamo avvicinando sempre più alla realizzazione di uno degli obiettivi del nostro mandato", commentano il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale Nicolò Naclerio delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell'ambito delle politiche per la sicurezza.

La sede distaccata del comando della Polizia locale a Campo Marzo fungerà da presidio per garantire la sicurezza in una zona della città non facile e spesso in sofferenza. "Dal nostro insediamento - continuano Rucco e Naclerio - abbiamo cercato di convogliare qui molte forze per poter restituire alla città un'area verde da tempo percepita come non sicura dai cittadini. Ora gli uffici procederanno con la gara per assegnare i lavori. Contiamo di aprire la nuova sede entro il prossimo anno".

Il progetto, elaborato dello studio AS+ Architetti Associati di Vicenza, non prevede alterazioni volumetriche della struttura, che si sviluppa su una superficie 100 metri quadrati ed è circondata da un parcheggio di 200 metri quadrati. "L'intervento - spiegano - introduce alcune modifiche prospettiche, come la variazione degli accessi, per rendere l'edificio più funzionale alle nuove necessità. Inoltre verrà data maggior leggerezza alla facciata schiarendo i giunti in malta, con un risultato meno impattante sul contesto di Campo Marzo".

"È prevista la messa a norma degli impianti, il rifacimento dei bagni, la sostituzione dei serramenti, che saranno in alluminio bianco, e della serranda di accesso - concludono - All'ingresso sarà collocata una rampa per l'accesso alle persone con disabilità. Il complesso verrà circondato da una recinzione alta due metri. La pavimentazione esterna sarà rifatta. Il costo dell'intervento è di 185 mila euro, Iva compresa".