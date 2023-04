Imbrattata la sede elettorale di Coalizione civica sinistra verdi e Psi: "Attacco squadrista"

“Un attacco squadrista in piena regola”, è la denuncia corale di Coalizione Civica, Sinistra Italiana, Europa Verde e Partito Socialista, dopo che le vetrine della sede elettorale sono state ricoperte di scritte deliranti da parte del gruppo NO VAX “V_V”.

"Mentre noi ci preparavamo a festeggiare in pubblico la Liberazione dal Nazifascismo - ha dichiarato il consigliere comunale di Vicenza Ciro Asproso candidato tra le fila di Coalizione Civica Sinistra Verdi e Partito Socialista - questo gruppuscolo riottoso ha scelto di attaccarci in maniera subdola e con un chiaro intento intimidatorio. Ma sia ben chiaro: non ci incutono alcuna paura. Oggi siamo scesi in piazza, proprio per commemorare coloro che non hanno avuto timore di immolare la propria vita per la libertà di tutti e che, con la parola e con l’azione, hanno tracciato un solco tra democrazia e tirannide”.

Coalizione Civica Sinistra Verdi e Partito Socialista concludono: “Colpire una sede di partito significa attaccare le forme democratiche dello Stato. Il gesto di oggi è un’aggressione diretta a tutti i cittadini e ai valori della civile convivenza. Ciò nonostante, il nostro impegno rimane quello di difendere la Costituzione da ogni tipo di violenza e prevaricazione, sia che essa provenga dai rigurgiti dei neo fascisti, sia che derivi dalle farneticanti imprese di questi complottisti dell’ultima ora.