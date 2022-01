Scuole, in Veneto 1 classe su 4 è in quarantena

Su 1.039 classi del Veneto, 254 sono in quarantena. E su 20.780 studenti 5.080 sono in quarantena. La stima arriva dai dati comunicati dalla Regione ed è stata desunta da una serie di verifiche attuate con i Direttori Generali delle Ullss. In pratica una classe su 4, e per classi si intende il numero di singole classi in cui è stata accertata la presenza di uno studente positivo e per cui si è proceduto alla messa in quarantena, sorveglianza o autosorveglianza, è attualmente in isolamento.

Nelle scuole del Vicentino, vale a dire quelle presenti nel territorio di competenza dell'Ulss 7 e dell'Ulss 8, sulle 122 classi coinvolte nel monitoraggio, 41 sono in quarantena: 17 nel territorio della Ulss 7 e 24 in quella della Ulss 8. A Vicenza e provincia, su 2.440 studenti coinvolti, 820 risultano in isolamento.

Sulla questione è intervenuta questa mattina - nella conferenza stampa di Luca Zaia - l'assessore Manuela Lanzarin, la quale ha comunicato che la Regione sta predisponendo il nuovo protocollo per le scuole con il quale gli studenti potranno fare il tampone anche in farmacia.