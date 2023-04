Scuola Zanella, in via di conclusione i lavori di rifacimento del tetto

Alla scuola primaria Zanella di contra’ Porta Padova 63, frequentata da 145 alunni, sono in via di conclusione i lavori di rifacimento del tetto, dal valore complessivo di 415 mila euro. Come da cronoprogramma, è stata terminata la prima fase relativa ai blocchi nord e sud e si sta svolgendo l’intervento nella parte centrale, che si concluderà entro la fine di aprile.

Nello storico edificio, risalente a un centinaio di anni fa, si punta alla risoluzione dei problemi legati alle infiltrazioni d’acqua attraverso un intervento conservativo, approvato dalla Soprintendenza, per impermeabilizzare la superficie di 1500 metri quadrati.

“La Zanella è una scuola storica della città che necessita di una particolare attenzione – fa sapere l’amministrazione -. Il rifacimento del tetto era atteso da tempo ma richiedeva un iter complesso che è stato portato a termine grazie alla collaborazione tra amministrazione, Soprintendenza, scuola e comitato genitori. Le risorse sono state interamente messe dal Comune e non appena è stata affidata la gara, a fine 2022, sono partiti i lavori. Il cantiere si è svolto quindi nel corso dell’anno scolastico, sempre in sicurezza, grazie al supporto di dirigente e insegnanti che, vista l’ampiezza dell’edificio, quando necessario, hanno spostato le classi nelle aule non interessate dai lavori”.

Nello specifico, l’intervento riguarda la rimozione dei coppi e del sottomanto in tavelloni di laterizio. Vengono poi posati un doppio tavolato strutturale in legno e una membrana traspirante e impermeabile e quindi riposizionata la copertura in coppi. Oltre a eliminare le infiltrazioni d’acqua piovana, i lavori comporteranno anche un miglioramento sismico.

Le opere sono curate dal servizio Manutenzioni del Comune e realizzate da Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl.