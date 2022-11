Scuola Peronato, 75 mila euro per il rifacimento dei servizi igienici al piano terra

I servizi igienici al piano terra della scuola dell’infanzia Peronato saranno sottoposti a dei lavori di rifacimento dal valore di 75 mila euro. La giunta ha approvato infatti il progetto definitivo per la riqualificazione dei locali della struttura in via Porto Godi 4.

“L’intervento – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron – prevede il completo rifacimento dei servizi igienici, attualmente in cattivo stato di conservazione, e viene finanziato a mutuo”.

“Sono contenta di questa decisione – continua l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio –, è una necessità che ho evidenziato più volte e non appena si è intravista la possibilità è stata soddisfatta. Prosegue quindi l’impegno dell’amministrazione nella riqualificazione degli istituti scolastici. Diamo una risposta così a personale scolastico, alunni e famiglie con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità delle strutture e quindi il benessere dei bambini”.

Il progetto prevede il rifacimento dei servizi igienici al piano terra, composti da otto wc separati tra loro mediante l’impiego di divisori in laminato. Sarà interessato anche l’impianto generale di scarico delle acque, risalente a 50 anni fa e non più efficiente.