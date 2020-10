Scuola e misure anti-Covid non rispettate, gli studenti si mobilitano: "Così è pericoloso"

Gli studenti della Rete degli Studenti Medi di Vicenza scenderanno in piazza Matteotti martedì 6 ottobre: una manifestazione di protesta contro la pessima gestione della mobilità pubblica da parte della società di trasporti locale e per segnalare le criticità del rientro nelle aule.

Gli studenti vicentini saranno in piazza per manifestare "contro una compagnia di trasporti che evidentemente non si cura del diritto alla salute, allo spostamento e all'istruzione. Chiederemo l'aggiunta di ulteriori corse bis per le tratte urbane, suburbane ed extraurbane più affollat e- dichiara Pietro Fracca, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Vicenza - auspichiamo inoltre ad un miglioramento generale nella qualità del servizio offerto da Svt che comprenda una riduzione dei ritardi e dei costi degli abbonamenti per gli studenti e le studentesse.”



"Il tema dei trasporti è sempre stato critico nel vicentino - spiegano - ma con l'epidemia del Covid19 la situazione è diventata emergenziale soprattutto per lavoratori e studenti pendolari".

“Comune di Vicenza e la Regione non si sono ancora espressi sulla drammatica situazione dando prova di essere distanti dai problemi quotidiani degli studenti - conclude Noah Campbell-Salerno, esecutivo della Rete - Saremo in piazza domani per ribadire che il diritto all'istruzione passa inequivocabilmente attraverso il diritto ad una mobilità efficiente e sicura. Nonpossiamo rischiare che la scuola diventi un privilegio legato al luogo di residenza.’’