«L'amico fedele» sbarca al Salone del libro

«Essere presente al Salone del libro di Torino è stata una esperienza senza dubbio positiva». A parlare in questi termini è Daniele Gonella. Cornedese, classe 1984, il giovane ieri 22 maggio era nel capoluogo piemontese per la tradizionale kermesse dedicata all'editoria, che quest'anno ospitava una sezione speciale rivolta ai volumi autoprodotti. Sezione appunto in cui ha trovato un posto al sole «L'amico fedele»: un po' un giallo un po' noir, è appunto la prima fatica dell'autore della valle dell'Agno che recentissimamente è stata edita da Youcanprint.

Ai taccuini di Vicenzatoday.it Gonella si dice «molto soddisfatto» della sua trasferta nella città della Mole e spiega di avere apprezzato parecchio lo spazio «pensato per le proposte del self-publishing» anche se magari «qualche dettaglio può essere perfezionato». L'autoproduzione peraltro è un approccio alla pubblicazione che si è molto affermato in Italia e che spesso costituisce una vera e propria piattaforma per lanciare al grande pubblico coloro che si affacciano nel mondo della scrittura.

In una audio-intervista ai microfoni di Vicenzatoday.it Gonella ha parlato lungamente del suo ultimo lavoro, di come quest'ultimo abbia preso corpo. Più in generale il cornedese ha parlato della scrittura rimarcando una delle nozioni più care agli autori: «Non importa che tu sia un letterato o un operaio come nel mio caso. Se uno sente il bisogno deve scrivere comunque».

ASCOLTA L'AUDIO-INTERVISTA A GONELLA