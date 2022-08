Colazione a San Pietro troppo "salata" per una famiglia vicentina: "Presenteremo un esposto in procura"

E' costata molto cara una colazione, dopo aver ascoltato la Messa a San Pietro, ad una coppia vicentina con il bambino di 10 anni, che Domenica 21 agosto si sono recati presso la Basilica di San Pietro a Roma per la funzione domenicale. Sono le 9 del mattino quanto Laura T., con il figlioletto di 10 anni ed il compagno Claudio M., si recano in una caffetteria per fare colazione. La cameriera invita la famiglia a sedersi ad un tavolo e dopo aver ordinato una normale colazione per le tre persone arriva il conto di 34,60 euro.

A denunciare l'accaduto, l'Associazione Giustitalia alla quale la famiglia si è rivolta. La stessa associazione ha dichiarato che presenterà un esposto in Procura per truffa ed una denuncia alle Autorità amministrative competenti per chiedere la revoca della concessione all'esercizio commerciale "visto e considerato anche il fatto che non è stato rilasciato un regolare scontrino fiscale", fa sapere con una nota.