A Campo marzo Cgil e Uil sfidano il governo

Oggi alle 9,30 del mattino «oltre duemila persone» secondo i presenti, sotto lo sguardo discreto delle forze dell'ordine, si sono riunite all'esedra di Campo marzo a Vicenza per prendere parte allo sciopero organizzato da Cgil e Uil in tutta l'Italia del Nord per protestare contro la legge finanziaria proposta dal governo di centrodestra contro il carovita e contro la riforma delle pensioni. Il corteo, passando per la stazione ferroviaria è giunto poi in piazza Matteotti nei pressi di palazzo Chiericati. Numerosissimi sono stati gli interventi dei rappresentanti delle varie categorie. Alla fine però a tirare le somme della giornata è stato il segretario veneto della Cgil Christian Ferrari che ha puntato l'indice anche contro gli imprenditori. «Mancata tassazione sugli extra-profitti, condoni fiscali, incentivi alla sanità privata», attacca Ferrari, sono una sorta di porto franco in cui la parte più deteriore della parte datoriale ha trovato riparo grazie alle scelte di palazzo Chigi. Di più le imprese sono state accusate direttamente, tra le altre, di avere usato l'inflazione per aumentare i profitti a scapito delle paghe dei lavoratori. Il segretario vicentino della Cgil berica Giampaolo Zanni di contro ha espresso soddisfazione per la giornata di sciopero. Al quale peraltro hanno partecipato anche alcune sigle indipendenti come la Cub. E dalla frange più arrabbiate della protesta non sono mancati gli slogan al vetriolo. «Industriali sgherri di Usa e finanza internazionale» oppure «Precari, mafia massoneria, questa la vostra democrazia».