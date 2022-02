Studenti pronti alla mobilitazione per una scuola diversa

Si sono dati appuntamento in piazzale Summano, a Schio dove sfileranno in corteo per una scuola diversa. Il Coordinamento Studentesco Altovicentino annuncia l'adesione alla giornata di mobilitazione nazionale in programma per il 18 febbraio prossimo lanciata durante ?assemblea del 5 febbraio scorso a Roma, alla quale hanno partecipato i movimenti studenteschi di tutt'Italia.

"Questa data è frutto di un lungo percorso - spiegano gli studenti - dalle proteste dell'anno scorso contro la dad, a quelle per la morte di Lorenzo Parelli, passando per quelle contro la maturità 2022, fino alle cariche della polizia sui cortei studenteschi e alle decine di occupazioni in tante città ?Italia".

"Lo sciopero nasce dalla necessità impellente di un mutamento del sistema scolastico - sottolineano - servono la volontà e gli investimenti per invertire il paradigma e riportare la Scuola alla sua forma migliore: educativa e non nozionistica, libera da logiche aziendalistiche, sicura e stimolante per gli/le student*".

E ancora: "Le tematiche che porteremo in piazza saranno salute mentale, sistema nozionistico e valutativo, precarietà delle strutture scolastiche, questione alternanza scuola-lavoro, mancanza di uno spazio dedito ai bisogni di socialità di noi student? e l'opposizione ai metodi di repressione delle voci di noi student? nelle manifestazioni (direttiva Lamorgese)".

Lo sciopero inizierà alle 8 del 18 febbraio davanti all'istituto Tron-Zanella e procederà verso il centro, passando davanti al liceo artistico Martini e terminerà in piazza Falcone Borsellino.