Aim ambiente, grande adesione allo sciopero nazionale: meglio non esporre i rifiuti in strada

Siotto: "Considerate le elevate temperature della giornata, invito per quanto possibile i cittadini a non esporre i rifiuti in strada"

Lo sciopero nazionale indetto per oggi, mercoledì 30 giugno, dal settore servizi ambientali sta registrando in città un'adesione superiore all'80% tra il personale di Aim Ambiente.

Ciò sta comportando inevitabili disagi e rallentamenti nell'attività di raccolta dei rifiuti che si protrarranno anche nei prossimi giorni, data la necessità di recuperare i passaggi non fatti.

Da qui l'appello dell'assessore all'ambiente Simona Siotto: “Considerate le elevate temperature della giornata, invito per quanto possibile i cittadini a non esporre i rifiuti in strada. A chi è servito dal porta a porta chiedo di trattenere la spazzatura in casa fino al prossimo turno di raccolta. A chi conferisce nei cassonetti chiedo analoga collaborazione tenendo presente che oggi i contenitori non saranno svuotati”.

Lo sciopero nazionale è stato indetto per protestare contro un articolo del codice degli appalti che riguarda l'esternalizzazione dei servizi ambientali.