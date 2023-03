Scarichi delle acque in zone senza fognature, nuove linee guida

Nei giorni scorsi la giunta ha approvato le linee guida per la regolarizzazione amministrativa e l’adeguamento tecnico degli scarichi domestici e assimilati presenti in zone non coperte dal servizio di pubblica fognatura e realizzati prima del 2000.

“A seguito delle indicazioni regionali sulla necessità di mettere a norma gli impianti presenti in zone non servite dalla rete fognaria – spiegano il sindaco e l’assessore all’ambiente – tra il 2019 e il 2021, in collaborazione con Viacqua, abbiamo effettuato un’attività di ricognizione sul territorio che ha interessato circa 1500 famiglie e decine di attività commerciali di Vicenza. Dalle indagini, che hanno escluso il centro storico, oggetto di esame dal prossimo anno a causa della peculiarità delle situazioni esistenti, sono emerse criticità riferite agli scarichi realizzati prima del 2000 con una stima presunta di 500 sistemi obsoleti non conformi alla normativa. Solo in tempi recenti, infatti, e quindi dopo il 2000, l'autorizzazione che certifica la regolarità dei sistemi adottati per il trattamento delle acque viene compresa nel permesso di costruire”.

“Nelle nuove linee guida – precisano sindaco e assessore - vengono definiti i percorsi per la regolarizzazione tecnico-amministrativa dei sistemi adottati per il trattamento delle acque reflue in base alla normativa vigente. È evidente che lo strumento più efficace per la difesa di suolo, falde e corsi d’acqua è l’estensione della rete fognaria, cosa di cui l’amministrazione intende farsi carico da subito con la vigilanza sull’attuazione dei programmi di estensione da parte di Viacqua quale ente gestore della fognatura”.

Le linee guida prevedono, tra l’altro, i termini per l’adeguamento degli scarichi non a norma con recapito in corso d’acqua superficiale (entro il 31/12/2027) o in suolo (entro il 31/12/2030); le tempistiche degli obblighi di svuotamento periodico, pulizia e disinfezione del sistema di scarico e delle vasche; i criteri per concedere eventuali deroghe alla messa a norma tecnica a fronte di documentate motivazioni; i moduli per l’autorizzazione a carattere generale per scarichi a norma esistenti prima dell'anno 2000 e, in deroga temporanea, per scarichi non conformi con impegno alla regolarizzazione.

In caso di scarichi privi di autorizzazioni dopo le scadenze previste risulteranno saranno applicate sanzioni amministrative da 6 mila euro a 60 mila euro.

Iter

Nel 2018 il servizio Edilizia privata del Comune ha dato avvio all’iter per la definizione di nuove procedure amministrative, in collaborazione con Viacqua SpA, per associare il rilascio dei permessi di costruire o altri titoli abilitativi edilizi alle autorizzazioni allo scarico in recapiti diversi dalla pubblica fognatura.

Dal 2019 al 2021 si è tenuta, quindi, una campagna di ricognizione e regolarizzazione degli scarichi di tipo domestico e assimilato presenti in zone non coperte dal servizio di pubblica fognatura che si è svolta in varie fasi: dall’individuazione delle aree interessate all’organizzazione di riunioni informative con i cittadini con la richiesta di compilazione di moduli sulla tipologia di scarichi presenti (realizzati prima o dopo il 2000) e la definizione delle varie casistiche, fino alla verifica della regolarità degli scarichi presenti nel territorio comunale in base alle disposizioni regionali vigenti.

La campagna ha messo in evidenza diverse criticità, per una stima di 500 circa, negli scarichi realizzati prima del 2000, periodo nel quale le modalità impiantistiche seguivano criteri meno stringenti degli attuali rispetto alla tutela delle acque e del suolo.

Nel 2023 sono state, quindi, predisposte le “Linee guida per la regolarizzazione amministrativa e l’adeguamento tecnico degli scarichi domestici e assimilati realizzati prima del 2000 e recapitanti in suolo o in corpo idrico superficiale”.