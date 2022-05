Conduttrice "alla gogna" per frase a sfondo razzista: "Verrai anche tu a cercare lavoro in pianura"

"Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro", sono le parole che Sara Pinna, conduttrice di una tv locale del Veneto, ha rivolto ad un bambino durante la diretta del post partita finito in malo modo per il Lr Vicenza, retrocesso in serie C.

Il fatto è accaduto una settimana fa ma continua ad essere attuale in rete e fonte di dibattito.

Durante il collegamento dell'inviato Delta tv veneta, un tifoso del Cosenza con in braccio il figlio si è avvicinato esprimendo la sua euforia per la vittoria della formazione calabra tanto che il bimbo, sostenuto dal padre, ha dichiarato: "Lupi si nasce".

Parole che hanno urtato la conduttrice la quale ha risposto con una frase alquanto discutibile: "E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in pianura a cercare qualche lavoro".

La riposta della rete

"Siparietto" che ha spaccato l'opinione pubblica, specialmente nei dibattiti in rete. Sull'accaduto è intervenuto duramente anche il giornalista Gabriele Parpiglia che ha condiviso un post altrettanto piccato chiamando "questa tale" la conduttrice: "per non offendere chi fa questo lavoro da professionista". Tra i commenti a sostegno delle parole di Parpiglia anche Ringo dj: "Che professionista senza stile e maleducata".