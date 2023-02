Sanremo, Madame settima nel Festival vinto da Marco Mengoni

Marco Mengoni vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo con "Due vite". Favorito fin dall'inizio, ha messo d'accordo pubblico, sala stampa e giuria demoscopica. A 10 anni dalla vittoria con "L'essenziale", il cantautore riconquista l'Ariston con un brano intenso che parla di un percorso dentro se stesso iniziato diversi anni fa. "Divertirsi" era il suo unico obiettivo, come aveva detto a pochi giorni dal Festival, e invece ha fatto il bis su questo palco che l'ha visto crescere e di cui oggi è il grande mattatore. La dedica alle sue colleghe: "Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati in 5 ragazzi alla finale e credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco".

Il podio e gli altri premi

Al secondo posto Lazza con "Cenere", terzo classificato Mr Rain con "Supereroi". Al quarto posto ultimo con "Alba", chiude la top 5 Tananai con "Tango". Il premio della critica Mia Martini va a Colapesce Dimartino con "Splash", che vincono anche il premio della sala stampa Lucio Dalla. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Coma Cose con "L'addio". Marco Mengoni vince anche il premio Giancarlo Bigazzi.

I Vicentini in gara

Un Sanremo turbolento quello di Madame, all'anagrafe Francesca Calearo. La cantante ventunenne di Creazzo si è trovata nella bufera per l'inchiesta della procura di Vicenza sui falsi vaccini per ottenere il green pass. Alla fine la vicentina si è meritata un settimo posto con il suo brano "Il bene nel male", ricevendo anche i complimenti del direttore artistico: "Madame è un grandissimo talento".

Alle 23 la cantante è salita sul palco dell'Ariston per la sua esibizione nella serata finale del Festival. Poi l'abbraccio con Amadeus e le lacrime per la commozione. "Per fare 100 metri ne ho corsi mille, però sono veramente felice e soddisfatta di essere qui - ha detto la vicentina - devo ringraziare Amadeus: senza di lui che ha creduto in me, non avrei fatto tutto ciò". L'altro vicentino in corsa, gIANMARIA, all'anagrafe è Gianmaria Volpato, è arrivato invece ventiduesimo.

La classifica finale

1 - Marco Mengoni

2 - Lazza

3 - Mr Rain

4 - Ultimo

5 - Tananai

6 - Giorgia

7 - Madame

8 - Rosa Chemical

9 - Elodie

10 - Colapesce Dimartino

11 - Modà

12 - Gianluca Grignani

13 - Coma Cose

14 - Ariete

15 - LDA

16 - Articolo 31

17 - Paola & Chiara

18 - Leo Gassmann

19 - Mara Sattei

20 - Colla Zio

21 - Cugini di Campagna

22 - gIANMARIA

23 - Levante

24 - Olly

25 - Anna Oxa

26 - Will

27 - Shari

28 - Sethu