Sanremo 2023, il pubblico "penalizza" Madame: stasera duetto con Izi

Nella terza serata del festival, Madame è tornata ad esibirsi con "Il bene nel male", brano che precedentemente era stato premiato dalla stampa che le aveva fatto conquistare il podio. Il pubblico da casa, chiamato a votare insieme alla giuria demoscopica, è stato un po' meno entusiasta della sua performance e l'ha fatto slittare al sesto posto. La cantante vicentina è stata poi al centro di una vicenda nel dietro le quinte. Uno scambio di battute al veleno con Anna Oxa avrebbe fatto tremare l'Ariston.

LITE TRA MADAME E ANNA OXA

Questa sera spazio alle cover. Madame poterà sul palco dell'Ariston uno dei brani più celebri di Fabrizio de Andrè. Con lei Izi. Ma non sarà l'unica vicentina ad esibirisi. In gara anche l'esordiente GianMaria con "Mostro", una canzone incentrata sulla solitudine, che parla di una generazione giovane e iperconnessa, attualmente 23esima in classifica.

A completare il "team vicentino", Sangiovanni che è tornato all'Ariston prima come ospite per il feat con Gianni Morandi e poi al fianco di Ariete nella serata cover dove è chiamato ad esibirsi su "Centro di gravità permanente".