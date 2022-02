Sanremo 2022, il Sangio sale in classifica: stasera in duo con Fiorella Mannoia

Nella terza serata del festival si è esibito per ventesimo, alle 00.44, e per Sangiovanni è stata l'ennesima conferma di come Farfalle, il brano con cui concorre a Sanremo, abbia tutti i requisiti per diventare un tormentone. Il Sangio, per l'occasione, ha indossato un altro outfit rosa firmato Diesel.

Al termine della serata Sangiovanni si è piazzato al quinto posto della classifica generale, somma di televoto, giuria demoscopica e voto della sala stampa. Subito dietro Emma con la speciale direzione artistica di Francesca Michielin. Leader della classifica Mahmood e Blanco.

Serata cover con Fiorella Mannoia

Questa sera, venerdì 4 febbraio, serata dedicata alla cover Sangiovanni duetterà con Fiorella Mannoia portando sul palco dell'Ariston "A muso duro" di Pierangelo Bertoli.