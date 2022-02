Sanremo 2022, Francesca Michielin direttrice d'orchestra: l'abbraccio con Emma e i fiori ceduti

Lunghe extension, una coda di cavallo bassa decorata con lacci gioiello, minidress di Miu Miu così Francesca Michielin si è presentata al pubblico di Sanremo nell'inedita veste di direttrice d'orchestra, al fianco dell'amica e collega Emma in gara con "Ogni volta è così". Brano che è stato apprezzato dalla giuria che l'ha piazzato al secondo posto della classifica di serata e sesto nella classifica generale.

Francesca Michielin ha potuto dirigere l'orchestra grazie al percorso che sta concludendo al Conservatorio. "Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì - ha dichiarato Emma prima del Festival - Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera "diversa" è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura!"

I fiori ceduti al violinista

La bassanese è parsa a suo agio nei nuovi panni di direttrice d'orchestra e, fine esibizione, dopo essersi stretta in un abbraccio con la collega e amica Emma Marrone, ha consegnato i fiori di Sanremo donatele da Amadeus al primo violino. Un gesto apprezzato e super condiviso sui social.

Duetto nella serata cover

Francesca Michielin lascerà la direzione d'orchestra nella serata cover del 4 febbraio prossimo quando si esibirà al fianco di Emma in una versione speciale di "Baby One More Time" di Britney Spears".