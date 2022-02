musica

Sanremo 2022, Sangiovanni chiude al 5° posto ma "vince" il derby con Amadeus

Ottimo esordio al Festival per il cantante vicentino che non riesce nell'impresa della vittoria al debutto ma conquista un'ottima posizione in classifica. Nell'ultima serata si rende protagonista di una gag con il conduttore che nasce dalla diversa fede calcistica dei due