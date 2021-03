Sanremo 2021, Fedez&Michielin d'argento: Madame "sposa" premiata per il miglior testo

Un podio e una menzione speciale. Questo l'epilogo dell'avventura sanremese delle due cantanti vicentine in gara

I Maneskin vincono il 71esimo Festival di Sanremo con la canzone "Zitti e Buoni", al secondo posto Francesca Michielin e Fedez con "Chiamami per nome", terzo Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti". Premio della critica Mia Martini a Willie Peyote con "Mai dire mai - La locura", il premio Lucio Dalla va a Colapesce Dimartino con "Musica leggerissima". Il premio per il miglior testo "Sergio Bardotti" a Madame per "Voce", premio Giancarlo Bigazzi a Ermal Meta. Si chiude così il sipario su Sanremo 2021.

Madame, alla finalissima, si è presentata con un look che ha sicuramente catturato l'attenzione. Come una sposa abbandonata all’altare ha indossato un velo bianco calato sul viso e ha portato in scena la sua "Voce".

Da Madame a una Francesca Michielin emozionatissima per il secondo posto al suo debutto sanremese.