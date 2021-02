Sanità Veneta, nominati i nuovi dg: Bonavina e Bramezza alla guida delle Ulss vicentine

In diretta da Palazzo Balbi, il governatore Luca Zaia ha ufficializzato i nomi dei dirigenti che da lunedì prenderanno il timone delle Aziende sanitarie

Come anticipato nei giorni scorsi, è arrivata l'ufficializzazione dei dirigenti che da lunedì prenderanno posto nelle varie aziende sanitarie del Veneto. A "benedire" il loro incarico il governatore del Veneto Luca Zaia.

Per quanto riguarda l'area vicentina, dopo l'addio di Pavesi, diretto in Lombardia, al suo posto arriva la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina con un'esperienza alle spalle di dg della ex Scaligera, direttore medico e direttore sanitario dello Iov. Alla Pedemontana arriva invece Carlo Bramezza, con un passato nel Veneto Orientale.

"Grazie al dottor Pavesi - ha dichiarato Zaia - che lascia alla dottoressa Bonavina un Ulss in ordine e dottor Simoni che ha retto da commissario il riavvio dei motori del Santorso e Bassano e della nascita dell'ospedale di Asiago".

Per quanto riguarda le altre nomine, all'Ulss 1 andrà Mariagrazia Carraro (già direttore Veneto Orientale), all'Ulss 2 confermato Francesco Benazzi, all'Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato (in arrivo dall'Ulss Polesana), all'Ulss 6 Roberto Fortuna, all'Ulss 4 Mauro Filippi (laurea in Scienze infermieristiche), all'Ulss 5 Polesana Patrizia Simionato e all'Ulss 9 Scaligera confermato Nicola Pietro Girardi.

E ancora Callisto Marco Bravi, Azienda ospedaliera di Verona, Patrizia Benini allo Iov e Giuseppe Dal Ben all'Aulss di Padova.

La scelta è ricaduta su una "Squadra eterogenea che si vada ad integrare nei territori", ha dichiarato il governatore Zaia.