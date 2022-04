Cure nell'Alto vicentino? Gli scontenti sfilano a Padova

«Privatizzazione strisciante, fuga senza fine del personale dal comparto pubblico, inefficienze organizzative diffuse, risposte non adeguate alle esigenze» sono queste, alcune fra le tante, le critiche mosse oggi 9 aprile durante un corteo «cui hanno partecipato oltre tremila persone» nel quale sono state prese di mira «le vistose carenze della sanità regionale veneta». All'evento (ne parla diffusamente Padovaoggi.it), che è nato grazie ad una iniziativa del Covesap (Coordinamento veneto sanità pubblica), hanno preso parte associazioni, comitati, sindacati, politici, attivisti e semplici cittadini giunti da tutto il Veneto. Particolarmente nutrita è stata la rappresentanza degli attivisti della provincia berica che hanno sfilato denunciando «le storture di un sistema che deve essere raddrizzato». Tra le preoccupazioni più ricorrenti ci sono le condizioni del pronto soccorso dell'ospedale dell'Alto vicentino a Santorso (è il nosocomio che serve il comprensorio scledense e quello thienese peraltro) nel quale la presenza di medici esterni (semplici liberi professionisti o legati a cooperative esterne o a società di capitali) «sta diventando pericolosamente preponderante col rischio di depotenziare la continuità operativa del personale e di conseguenza quella assistenziale» denunciano gli utenti proprio dell'Alto vicentino che stamani, assieme agli altri, a partire dalle 10,00 per oltre due ore hanno protestato vibratamente contro la giunta regionale capitanata dal governatore leghista Luca Zaia. Durante il corteo molte associazioni hanno spiegato come nei giorni a venire torneranno a far sentire la propria voce.