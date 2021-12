Sanremo 2022, Sangiovanni tra i 22 big in gara

É indubbiamente un momento d'oro per Sangiovanni. Lanciato dal talent show Amici, il giovane cantante vicentino che ha da poco debuttato in un feat con Madame, sarà tra i 22 big in gara del Festival di Sanremo 2022.

La comunicazione è arrivata nel corso del Tg1 di sabato sera, direttamente dal direttore artistico Amadeus.

Il festival andrà in scena dall'1 al 5 febbraio del prossimo anno. La lista dei 22, vede oltre al nome di Sangiovanni quello di Elisa, Gianni Morandi, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Massimo Ranieri, Highsnob e HU, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi e Aka7ven, compagno di avventura di Sangiovanni, ad Amici.

Alla rosa dei big si aggiungeranno i due vincitori delle "Nuove Proposte" .