Sangiovanni e Morandi, la strana coppia: hit in arrivo?

Un incontro casuale nello studio di registrazione e tra i due artisti nasce una simpatica gag che, condivisa sui social, cattura oltre 10mila like. Protagonisti di questo siparietto sono l'idolo delle teenagers Sangiovanni e l'Eterno Ragazzo Gianni Morandi.

Uno scambio di battute tra i due artisti: “Ma perché ti chiami Sangiovanni?" chiede Morandi "San’ è il nome e ‘Giovanni’ il cognome?”, scherza il celebre cantante. Un breve video che ha come dida: “Incontro fra coetanei...”. “Tu in confronto a me sei un pischello!”, risponde Sangiovann.

L'incontro tra i due porta i followers a sognare: "Dai uscitemi la hit", "Aria di hit in arrivo", "Se fate un pezzo insieme mia figlia impazzisce di gioia", "Ok voglio un feat"...

Cosa bolle in pentola?