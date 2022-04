"Chiedere aiuto non è una debolezza", il monologo di Sangiovanni a Le Iene

Sangiovanni nell'insolita veste di iena è stato ospite della trasmissione Mediaset nella puntata di mercoledì. Il giovane cantante si è reso protagonista di un monologo incentrato su quanto sia fondamentale saper chiedere aiuto, senza vergognarsene.

Il vicentino ha infatti raccontato di come la terpia, l'aiuto di qualcuno che sapesse stargli accanto l'hanno aiutato a superare i momenti più difficili. "Raccontarsi non è facile, può essere doloroso - ha spiegato il Sangio - Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E anche se sono un privilegiato, sono fortunato, se faccio ciò che mi piace, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò. Ho solo smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità. A volte mi sento forte, molte più volte non mi sento in grado. Ma quando succede ho capito che posso chiedere aiuto e qualcuno mi tenderà la mano, chiedere aiuto non è una debolezza, è una forza, fatelo per tornare a volare".

Prima di lui anche l'amica e collega vicentina Madame era stata protagonista di una puntata de Le Iene dove si era raccontata nel profondo.