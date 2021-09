Sangiovanni e Madame: tutto esaurito e accoglienza da star

Le giovani rivelazioni della musica italiana lunedì sera in concerto per la prima volta insieme e nella loro città, fans e sindaco ad accoglierli, foto e video

La città ha cominciato nel pomeriggio di lunedì ad animarsi di giovani, anche ragazzini con i genitori, verso le 20 il centro era invaso da una folla gioiosa e multicolore in attesa del concerto. Molti di loro non avevano il biglietto per entrare e si sono sistemati intorno alla piazza per ascoltare anche senza vedere Sangiovanni e Madame, le rivelazioni della musica italiana, tutti e due nati a Vicenza. Il sindaco e l'assessori hanno accolto le giovani star accompagnante dai genitori.

É stato un inizio scoppiettante quello di lunedì sera per Vicenza in Festival, la rassegna organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con al Città di Vicenza in piazza dei Signori. Ad inaugurare martedì 7 settembre il cartellone due giovani star del panorama musicale contemporaneo, la rapper e cantautrice Madame e il cantante urban Sangiovanni, in un esclusivo doppio concerto, con una prima parte riservata a Sangiovanni, l’altra a Madame.

I due artisti, entrambi vicentini e legati da un’amicizia anche fuori dalle scene, hanno dato vita ad uno show fresco e coinvolgente, facendo cantare la piazza per l’occasione sold out (anche se con le capienza ridotte per le note disposizioni anti-Covid). Nel repertorio di entrambi molte hit dell’estate, e non solo, e grandi successi che hanno li hanno reso popolari fra il grande pubblico. Fra tutti, “Malibù” per Sangiovanni e “Marea” per Madame, cantati a squarciagola dalla platea.

Sangiovanni

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP “Sangiovanni” doppio disco di platino, “Malibu” triplo disco di platino, “Lady” triplo disco di platino, “Tutta la notte” disco di platino, “Guccy bag” disco d’oro, “Hype” disco d’oro) e oltre centosessanta milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. Sangiovanni è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e MALIBU è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana.

Con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.

Madame

L' ingresso nel mondo della musica di Francesca è avvenuto a soli 16 anni, Il suo primo brano “Anna” ha ottenuto da subito il favore del pubblico e della critica. A meno di vent’anni ha già conquistato dischi d’oro, di platino e duettato con artisti come Marracash, i Negramaro e Ghali. Basterebbe questo per capire il talento della vicentina. Grande esordio a Sanremo dove ha dato prova di sapersi muovere con personalità fra contaminazioni di generi e sfide. È la nuova voce libera della musica italiana. È diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile e sta costruendo qualcosa di unico e artistico.

Con la sua hit “Marea”, è ora in tour con “Madame in tour Estate 2021”, dove porta il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca e Madame. Nata a Vicenza nel 2002, a diciannove anni ha già conquistato un doppio disco di platino con “Voce”, tre dischi di platino (“Il mio amico”, “Madame” l’album e “L’anima” con Marracash) e cinque dischi d’oro (“Bugie” feat.Rkomi e Carl Brave, “Schiccherie”, “17”, “Baby” e “Defuera”). “Voce” - scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano – è anche la canzone che ha vinto il Premio Bardotti per il miglior testo a Sanremo 2021 nella sezione Campioni e il Premio Lunezia sempre per il miglior testo.

