Sangiovanni in lacrime sul palco del Seat Music Awards

Lacrime (di gioia) per Sangiovanni, tra i protagonisti dei “Seat Music Award”, la kermesse musicale, condotta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti dall'Arena di Verona. Il giovane cantante vicentino non ha trattenuto l'emozione cantando la sua “Malibù”, vero e proprio tormentone premiato con sei dischi di platino.

Tutto questo è amore

Per Sangiovanni era la prima volta in Arena, un teatro ambitissimo per i cantanti e dopo la sua esibizione e la consegna del premio dalle mani di Vanessa Incontrada l'ex allievo di Amici è scoppiato in lacrime e ha ringraziato il pubblico: “Tutto questo è amore e il mondo ha bisogno di tantissimo amore. Grazie di cuore, sono molto soddisfatto e orgoglioso di quello che sto facendo”. A quel punto è salito sul palco anche Carlo Conti che gli ha messo una mano sulla spalla e lo ha incoraggiato.

Dai raga ma sentite che casino fa l’arena per lui e quanto è emozionato lui piccino?

Sangiovanni oggi ti voglio più bene del solito pic.twitter.com/dOGyqbZqH9 — lalala (@lasviolinata) September 9, 2021

Solo pochi giorni fa Sangiovanni, dal suo profilo Instangram aveva invitato i followers a seguirlo per la sua arte e non per il gossip: "Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo ca**o di gossip infinito” aveva dichiarato.