Sangiovanni e la sua voglia di normalità: "Prima di essere un cantante sono un essere umano"

Dietro al cantante osannato dai fans, che colleziona dischi d'oro e di platino ad ogni singolo c'è un ragazzo di 19 anni che vorrebbe viversi la sua adolescenza come i coetanei. Sangiovanni si è così raccontato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e canzoni mostrando il suo lato più intimo.

“Voglio vivere la normalità. Prima di essere un cantante sono un essere umano", racconta il vicentino. E sempre dal punto di vista personale parla del suo nuovo look: abbandonati i ricci si mostra ora con la testa rasata. “Ho lottato per un po’, anche perché in effetti sembro un altro”, ha confessato sottolineando come questo nuovo taglio lo faccia più sentire se stesso: "Prima mi guardavo allo specchio e mi vedevo come uno che si lasciava un po’ troppo andare nella vita”, spiega.

Dal punto di vista artistico invece racconta che Capitolo musicale: il suo obbiettivo principale ora è capire fino a dove può spingersi la sua voce nell’interpretazione.

Un'intervista a 360° che svela alcuni lati della personalità e del carattere del giovane 19enne che da qualche anno è in pianta stabile nelle varie hit musicali.