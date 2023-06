Sangiovanni e Giulia non sono più una coppia: le parole della ballerina

È finita la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Dopo mesi in cui le voci che li volevano separati si erano fatte sempre più insistenti è stata proprio la ballerina a rompere il silenzio rilasciando un'intervista al settimanale magazine Grazia.

"Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore", queste le parole della ballerina che non confermano direttamente la rottura ma che lasciano intendere che la loro storia sia giunta al capolinea.

Riservatissima sulla loro relazione e in generale sulla sua vita privata, la ballerina si lascia andare ad uno sfogo sui social dove scrive: "Non vi capita di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime... Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più 'vincere', periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente - spiega - però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza".

Il giovane talento vicentino invece latita dai social da parecchio tempo. L'ultima apparizione sul suo profilo Instagram risale al mese scorso in occasione del feat con Mr Rain. Sulla parola con la ballerina aveva però fatto trasparire pochissimo attraverso i social e anzi, aveva chiesto in più occasioni che non ci fossero intromissioni esterne.

Seppur giovanissimi, i due hanno dovuto fare presto i conti con fama, pubblico e fari puntati, cose che due 19enni nemmeno immaginano e forse, anche il vivere il loro primo grande sotto ai riflettori li ha messi a dura prova.