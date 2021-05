Primo "bagno di folla" per Sangiovanni, pass sold out per il firmacopie di Milano

Con la fine del talent show, il giovane cantante vicentino assapora la popolarità in un primo incontro con i fans che nel pomeriggio di martedì hanno raggiunto il capoluogo lombardo per vederlo dal vivo

Ha concluso il programma da leader indiscusso, ha lasciato "solo" la vittoria alla fidanzata Giulia accaparrandosi però tutti i premi in programma. Uscito dalla casetta oggi, martedì 18 maggio, Sangiovanni ha avuto il suo primo "bagno di folla" fuori dal contesto di Amici.

L'occasione è stata a Milano dove il giovane cantante ha fatto tappa alla Mondadori in Duomo per l'appuntamento del firma copie che, manco a dirlo, ha fatto andare sold out tutti i pass a disposizione.

Dopo Milano sarà atteso a Roma, in piazza Cola di Rienzo, il 19 maggio prossimo e ancora, Bologna, il 25 per finire con Torino il 26 maggio.

E nel frattempo i suoi brani schizzano nelle hit italiane e la sua Lady ha conquistato il doppio disco di platino.